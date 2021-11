1 / 18 Legenda: En l'atelier da Simona Hendry. Ses emprim atelier. RTR, Gionduri Maissen 2 / 18 Legenda: En ils sulers eran da vesair maletgs vid las paraids ed al palantschieu. RTR, Gionduri Maissen 3 / 18 Legenda: En l'atelier dad Yvonne Gienal. RTR, Gionduri Maissen 4 / 18 Legenda: En l'atelier dad Yvonne Gienal. RTR, Gionduri Maissen 5 / 18 Legenda: En ils sulers eran da vesair maletgs vid las paraids ed al palantschieu. RTR, Gionduri Maissen 6 / 18 Legenda: En l'atelier da Luis Coray. RTR, Gionduri Maissen 7 / 18 Legenda: En l'atelier da Phil Lofthouse. RTR, Gionduri Maissen 8 / 18 Legenda: Phil Lofthouse è trais fin quatter dis ad emna en ses atelier. RTR, Gionduri Maissen 9 / 18 Legenda: Daniela Demarmels en ses atelier. RTR, Gionduri Maissen 10 / 18 Legenda: Las colurs èn prontas. RTR, Gionduri Maissen 11 / 18 Legenda: Ina da las stanzas endrizzada per las interpresas giuvnas. RTR, Gionduri Maissen 12 / 18 Legenda: Ils sulers vids en las ulteriuras auzadas. RTR, Gionduri Maissen 13 / 18 Legenda: Ils sulers vids en las ulteriuras auzadas. RTR, Gionduri Maissen 14 / 18 Legenda: Si sut il tetg dal chastè. RTR, Gionduri Maissen 15 / 18 Legenda: Si sut il tetg dal chastè. RTR, Gionduri Maissen 16 / 18 Legenda: Bleras persunas spetgan avant il chasti Löwenberg sin la guida tras las localitads. RTR, Gionduri Maissen 17 / 18 Legenda: Il chastè Löwenberg sur Schluein. RTR, Gionduri Maissen 18 / 18 Legenda: La survista envers il vitg da Schluein. RTR, Gionduri Maissen

Era l’art ha plaz

En l’auzada il pli sisum han 5 artistas ed artists lur atelier. Daniela Demarmels, Simona Hendry, Yvonne Gienal, Phil Lofthouse e Luis Coray han chattà qua pussaivladads d’esser creativs. Planisà saja segir era da far communabel projects, sco per exempel exposiziuns, ma era da nizzegiar il spazi existent per pudair mussar l’art. La chasa duai d’ina vart porscher plaz a las interpresas giuvnas, che pon era viver en il bajetg, e per persunas che vegnan a lavurar temporarmain en il bajetg e quai pussibilitescha in barat cun tuts, accentuescha il president da vischnanca da Schluein il project. Finanzià duai tut tras donaturs e fauturs e la finala duai il project purtar sasez.

L'istorgia dal chasti

Il cumenzament dal chasti Löwenberg a Schluein è en il 12avel tschientaner. Plirs possessurs han alura sur decennis engrondì il chasti. En il 19avel tschientaner vegn il bajetg alura duvrà sco scola e chasa d’orfens Suenter in incendi il 1889 vegn il bajetg existent construi e fin il 1972 èsi ina chasa d’orfens. A partir dal 1988 fin il 2019 è il bajetg in center per requirents d’asil. Dapi lura ha l’uniun «Löwenberg -Surselva Impact Lab» affittà il bajetg per in franc simbolic dal uvestgieu cun la finamira da renovar il chasti istoric e da crear spazi per interpresas giuvnas.