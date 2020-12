L'idea è naschida avant in onn, da far ord il Löwenberg in center per novas firmas, ils uschenumnads start-ups. Silsuenter è vegnida fundada l’uniun Surselva impact lab. In'uniun da non profit che ha pudì prender a tschains la chasa dal Löwenberg a Schluein.

Ils emprims èn sa chasads

Uss è l’emprima fatschenta arrivada e lavura gia en quai center. Rimon ina giuvna fatschenta fundada l'avust 2020, sviluppescha programs per ina sort egliers digitals che Microsoft ha inventà.

Lavurs manuals ch'han ina clera successiun – saja quai vid schemas electronics, mantegniments tecnics service u surveglianza – quai po tut vegnir sustegnì cun quests programs per ils egliers.

Quels egliers pon ver in connex direct cun la Surselva manegia Kordian Caplazi in dals fundaturs da Rimon. Las pussaivladads d'applicaziun sin il sectur da las pendicularas u electronica da tut gener èn multifaras en Surselva.

Maletg 1 / 6 Legenda: David Shapira (isch) e Kordian Caplazi han fundà la firma Rimon. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 6 Legenda: David Shapira dretg e Kordian Caplazi, la veranda pudess daventar il plaz da pausa. RTR, Linus Livers Maletg 3 / 6 Legenda: Abitar e lavurar en il Löwenberg quai è la finamira. RTR, Linus Livers Maletg 4 / 6 Legenda: Ralf Schlaepfer, president da la vischnanca da Schluein, vul dar schlantsch al Löwenberg. RTR, Linus Livers Maletg 5 / 6 Legenda: Rudolf Büchi il sviluppader d'economia da la Surselva, sa legra sin ils novs abitants en il Löwenberg. RTR, Linus LIvers Maletg 6 / 6 Legenda: Il ruaus e la bellezza vista fan attractiv il Löwenberg per giuvens. RTR, Linus Livers

I dat criteris per sa chasar en il Löwenberg

L'uniun Surselva impact lab ha scrit sin lur bandiera che fatschentas che vegnan en il Löwenberg duessan avair in connex cun la Surselva.

Tar nus datti nagin tschains en l’emprima fasa, per las fatschentas giuvnas. Ellas san cumenzar damaun cun la lavur en quest bajetg existent.

Dentant saja er impurtant che las fatschentas cun il da chasa en quest stabiliment sappian nizzegiar sinergias tranter ellas. Tgi che po e dastga sa chasar en il Löwenberg decida la suprastanza da l'uniun Surselva Impact lab.