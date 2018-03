La scheffa da la delegaziun svizra tar ils gieus paralimpics a Pyeongchang ed a Sursaissa è plain engaschi per promover il sport da ski alpin per persunas cun impediments.

Ina da las persunas impurtantas per atletas ed atlets da la Svizra che partan al final da la Cuppa d'Europa da para ski alpin a Sursaissa è Luana Bergamin. La scheffa da la delegaziun svizra – ina incumbensa ch'ella ha gia gì als gieus paralimpics a Pyeongchang – è dentant mo darar preschenta en las medias. Ella lavura plitost davos las culissas. Tuttina è ella fieu e flomma per quest sport ed emprova da promover el nua pussaivel.

Legenda: Luana Bergamin (2. fila, 3. da san.) cun la delegaziun da la Svizra a PyeongChang 2018. Swiss Paralympic

Guid da skis per tschorvs

Persunas tschorvas che van cun skis fan quai ensemen cun in guid vesent. Quel va ordavant e declera a la persuna tschorva, co la pista vesa ora e tge stortas ch'ella u el ha da far. E gist entras far il guid da skis per ina persuna tschorva ha Luana Bergamin da Lai chattà avant intgins onns sco studenta da sport la via tar il sport da ski alpin per persunas cun impediment e tar l'organisaziun Plusport.

Plusport

Plusport è il post spezialisà per sport da persunas cun impediments. Sco federaziun tetgala promova Plusport las differentas disciplinas e categorias en l'entira Svizra, e quai davent dal sport popular enfin il sport d'elita. En quella organisaziun è Luana Bergamin – dasper esser scheffa da delegaziun – er responsabla per chattar giuvens talents da para ski alpin.

Ina chaussa betg simpla, perquai che clubs da skis n'han savens betg ina partiziun per uffants e giuvenils cun impediments. Uschia na chattian giuvens talents betg in lieu per trenar e chalian puspè cun lur hobi. Perquai vul Bergamin intensivar la lavur cun ils clubs da skis e promover uschia novs talents.

Concurrents e tuttina betg

Luana Bergamin è fascinada da las abilitads tecnicas dals sportists. Ella sappia co ir spert cun skis, damai ch'ella è partida dal 2005 enfin il 2007 tar cursas da la FIS. Co atletas ed atlets fetschian quai dentant p.ex. mo cun ina chomma saja incredibel, di la dunna da 32 onns.

Ma era il spiert communabel che regia tranter ils atlets saja fitg bel. Sin pista concurrents, dasperas però cumpogns da cumbat per promover quai sport en general. E betg mo ils atlets gidian in l'auter, era ils trenaders e las federaziuns naziunalas lavurian ensemen.

RR actualitad 12:00