Las restanzas dal luf èn sin via a l'institut patologic da l'universitad da Berna, per ulteriuras examinaziuns e l'identificaziun definitiva.

Il mardi en damaun è in giuven luf crappà suenter ina collisiun cun in auto. La collisiun è capitada sin la via principala tranter Trin e Flem. Sco quai che l'Uffizi da chatscha communitgescha, sa tracti d'in luf giuven da l'onn passà, che derivia cun gronda probabilitad d'in dals dus trieps en quest territori.

L'accident saja vegnì annunzià immediat, uschia che la surveglianza da chatscha haja pudì dustar il cadaver. Quel ha il chantun tramess a l'institut patologic da l'universitad da Berna per ulteriuras examinaziuns e per l'analisa genetica.

