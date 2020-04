Oriundamain era la pasculaziun cumina planisada per levgiar als purs in pau la lavur da far saiv. Cun la preschientscha dals lufs vegn quest sistem da cultivaziun uss fermamain sut squitsch. Per Anita Mazzetta dal WWF Grischun èsi necessari da reponderar quest sistem, sch'i na saja betg pussaivel da proteger las nursas durant la pasculaziun cumina, alura stoppia quella vegnir abolida.

I va per betg preschentar las nursas al luf sin il tablet

Problematic er per l’Uffizi da chatscha e pestga

Sco Adrian Arquint ha ditg a RTR, ha el chapientscha per ils purs che han uss dapli lavur cun far saiv. Las nursas ch’en vegnidas stgarpadas durant la davosa attatga dal luf vegnan indemnisadas dal chantun. Per in stgarp en l'avegnir sut sumegliantas circumstanzas dubita Arquint dentant, ch'ils donns vegnissan anc ina giada indemnisads. Plinavant ha el fatg attent sin l’obligaziun dals purs da tegnair en las prescripziuns pertutgant la protecziun dals animals.