Per proteger ina muntanera da nursas èsi en in territori da lufs d’avantatg d’avair chauns da protecziun. Quai ha era Silvan Defuns ponderà il 2017 cura ch’il luf ha stgarpà nursas dad el. Perquai ha el fatg la dumonda da survegnir chauns. Ma quai ha durà fitg ditg e perquai han ils Defuns da Darvella prendì sez enta maun quai e tschertgà chauns. Quels han els era chattà, ma els n’èn betg renconuschids da vart uffiziala. Uschia na datti nagins daners da sustegn. Ma impurtant saja che la muntanera saja protegida e perquai prendian els er en cumpra da stuair investir daners.

Chantun vul in program per chauns da protecziun

Il chantun è il mument vid elavurar in program per coordinar e lubir dapli tratgas da chauns da protecziun, ha confermà Marcus Caduff. Ma impurtant saja era ch’ils purs sa participeschian al program, perquai be uschia possia vegnir garantì tscherts standards ed era ina survista e controlla. Per ils Defuns da Darvella èsi il mument anc da ponderar sch’els vulan far part ad in program chantunal. Fin uss sajan els era vegnids da far sez, ha ditg Silvan Defuns. Ma il pli impurtant saja ch’ils chauns protegian la muntanera ed eviteschian ch’il luf po stgarpar animals.