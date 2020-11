Per Adrian Arquint ha quai ina raschun concreta ch'igl è il mument pli ruassaivel enturn il luf en Grischun. Blers animals da niz èn numnadamain uss per gronda part en stalla ed uschia betg pli cuntanschibels per ils lufs.

Sa preparar per l'enviern

Uss èsi dentant bainbaud da quintar, ch’ils lufs vegnan puspè pli datiers dals vitgs. Quai fan els cun suandar la selvaschina che va uss en ils territoris d’enviern. Per evitar ch’ils lufs entran en ils vitgs, recumonda Adrian Arquint, da procurar che quels na chattan nagin nutriment là. Plinavant vegn il chantun er quest onn a decretar in scumond da pavlar la selvaschina, per ch'ella n'entra betg en ils vitgs.

Triep problematic dal Beverin

Sco l'onn passà, ha l'Uffizi da chatscha inoltrà a la Confederaziun la dumonda da regular il triep dal Beverin. Sco problematic taxescha il manader da l'Uffizi da chatscha cunzunt il sa depurtar dal mastgel.

Igl è effectiv uschia ch’i fiss da sajettar il bab che fa problems. La lescha na dat dentant betg quella pussaivladad. Igl è be pussaivel da regular.

Arquint taxescha il management da lufs sco anc betg adequat a la situaziun. Ina adattaziun da la lescha saja perquai urgentamain necessaria.