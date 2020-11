Pius Winzap che gida ses figl a far il pur a Falera sa anc adina betg chapir che la populaziun n’ha betg accepta la revisiun da la lescha da chatscha.

Quai n'è betg stà en favur da l’agricultura ed ha mess nus en ina uschenumnada «Schockstarre»

Plaunsieu sa revegn l’agricultura puspè da quest schoc. La fidanza che la politica propona ina meglierà schliaziun n’è dentant betg avant maun. Er la decisiun da la cumissiun d’ambient dal Cussegl naziunal d'inoltrar ina moziun ed ina iniziativa parlamentara per pussibilitar da regular adequat ils lufs po betg midar l'opiniun dal pur.

Tge che quai vul dir, quai che quels han fatg giu, na savain nus betg, nus savain nagut.

Il dumber è quai che quinta

Tenor in studi da la Kora, ch'è responsabla per il monitoring dals animals da rapina en la Svizra, dovri 17 trieps da lufs en Svizra per che la populaziun da lufs po surviver en las alps. Per il Grischun muntass quai in dumber da 4 trieps. Cun quai dumber savess Pius Winzap viver fitg bain. La situaziun actuala mussa tenor il pur da Falera dentant ch’i dat en il Grischun gia uss bler dapli lufs e che la populaziun è anc adina vida crescher exponenzial.