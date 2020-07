En Val Lumnezia è crudà or ier saira l'electricitad. Curt avant las sis haja dà in'interrupziun en ils territoris da Vella, Degen, Vignogn e Lumbrein ha communitgà Repower. Per passa 100 minutas n'hajan radund 1'300 clients gì nagin current electric. Il motiv per il disturbi è stà in cirquit curt entras in culp da chametg.

Inundaziuns a Lucerna

Ferms urizis cun plievgia intensiva han danovamain inundà la regiun da Lucerna. En blers lieus eran vias e tschalers sut aua. Pertutgads eran Lucerna, Emmen, Buchrain, Rain e territoris en la regiun da Neuenkirch. Plirs corps da pumpiers èn stads en acziun. Pertutgada era er l'autostrada A4 sper Buchrain ch'è vegnida inundada. Er il traffic public era per part interrut