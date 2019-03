Lumnezia: 900'000 francs per investiziuns

A la radunanza communala da Lumnezia han ils votants e las votantas approvà credits en l'autezza da tut en tut 900'000 francs per investiziuns. Uschia po vegnir realisada la Biblioteca Lumnezia en las localitads da l'anteriur Volg a Vella. Ils custs per quest project muntan a 220'000 francs.

Er in credit da 220'000 francs ha la radunanza communala approvà per l'emprima etappa da bajegiar ora las sendas da velo. Quella etappa pertutga il «Bike Maraton Sursaissa Lumnezia» sin il territori da la vischnanca Lumnezia. Ulteriurs 230'000 han ils Lumnezians concedì per sanar las plazzas da tennis Zignaus a Vella.

E per sanar il provediment d'aua da Lumbrein vitg ha la radunanza communala approvà in credit da 230'000 francs per las lavurs d'inschigner. Las lavurs da sanaziun vegnan fatgas en trais etappas e previs èn custs totals da var 2,5 milliuns francs.

