Lumnezia: Apero da Bumaun – in impurtant inscunter

Entschet aveva quella tradiziun en l'anteriura vischnanca da Lumbrein, ch'è ussa ina fracziun da la Lumnezia. Perquai ha la vischnanca Lumnezia vulì manar vinavant questa tradiziun en la chasa da scola a Lumbrein. Mintgamai il 1. da schaner envida la vischnanca ils possessurs da secundas abitaziuns ed ils indigens a quai inscunter.

La hotellaria ha pir ils davos onns cumenzà en Lumnezia, gist perquai èn ils possessurs d'abitaziuns secundaras noss pli impurtants giasts.

Cunquai che la Lumnezia ha bleras abitaziuns secundaras, tgira la Lumnezia era quest segment da giast.

Giavischs e cumpliments

Ils possessurs d'abitaziuns secundaras han profità dal inscunter per inoltrar giavischs nua che la vischnanca ed il turissem pudess far midadas. Uschia è vegnì menziunà che las vias da viandar na sajan betg dapertut signalisadas bain. Era la pista che maina en il vitg da Lumbrein n'è betg adina bain preparada. Envers ils indigens han ins udì be cumpliments. Ils possessur d'abitaziuns secundaras han perfin crititgà sa sez. Uschia è vegnì menziunà ch'els na discurran betg rumantsch e fetschian betg part da la cultura indigena.

RR actualitad 12:00