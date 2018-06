Suenter che Marcus Caduff è vegnì elegì en la regenza grischuna è ses sez en il Cussegl grond liber. Per quel candideschan ils 2 suppleants da fin uss da la partida cristiandemocrata da la Lumnezia.

La Partida cristiandemocratica svizra (PCD) da la Lumnezia ha nominà glindesi saira Curdin Capeder da Cumbel e Stefan Schmid da Val Sogn Pieder. Quai ha il deputà en il Cussegl grond Gian Derungs da Lumbrein confermà ad RTR.

In dals dus suppleants da fin uss daventa successur da Marcus Caduff en il Cussegl grond ed in dad els resta suppleant – premess ch'i na dat betg anc in candidat selvadi.

Las elecziuns cumplementaras per il parlament grischun èn il 1. da fanadur.

RR novitads 12:00