Lumnezia: Mastergnants preschentan lur mastergns a scolars

Pudair occupar las plazzas d’emprendissadi cun scolars indigens è la finamira da quest'acziun.





Scrinari, dissegnader u spazzachamin, per talas professiuns datti en Lumnezia plazzas d’emprendissadi. La scola superiura da la Lumnezia è vegnida envidada da visitar questas fatschentas. Ils scolars han uschia pudì prender invista in tar in sco il scrinari u il spazzachamin lavura.

Betg mal surstads eran las scolaras ed ils scolars cura ch’els han vis quant varià che la lavur dal scrinari è. Ils organisaturs da quest di èn era satisfatgs. Il spazzachamin Ursin Derungs ha manegià, sche almain in scolar mussia interess per il mastergn da spazzachamin, lura saja el fitg cuntent. Tut ils impressaris èn da l'avis che scolar emprendists saja da gronda impurtanza, per ch’els hajan insumma lavurers en l’avegnir.

A questa acziun per scolaras e scolars suonda sonda, ils 16 da settember in di da las portas avertas, nua ch'era ils geniturs pon prender invista en las fatschentas indigenas.





