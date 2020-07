Dapi il 1985 datti l'Open Air Lumnezia. Pervia da corona na po quest festival da musica betg vegnir organisà questa stad.

Ina stad senza Open Air Lumnezia è ina rusna en il chalender.

Tuttina stuì preparar l'OAL

Ma nagin OAL na munta betg ch’els n'hajan betg gì da lavurar, di il president dal comité d'organisaziun Norbert Cavegn. El menziunescha las preparativas durant il scumond da sortir, ch’ins era vid barattar opiniuns en la scena e persequitar las decisiuns dal Cussegl federal.

Lavur ha quai era dà per il responsabel da l’infrastructura e logistica Curdin Derungs. Fin l’avrigl sajan quai stadas lavurs da preparar l’arranschament. E suenter hajan els stuì telefonar als furniturs e declerar daco ch’els na possian betg empustar urden per l’open air. Malgrà questa situaziun extraordinaria datti ina vart positiva per el:

Suenter 23 onns èsi forsa er sta ina giada bun ch’ins ha ina stad liber e ch’ins n'è betg mintga saira davent da chasa.

Lavur munta era custs. L’OAL haja er ina reserva da trid'aura ch’ins vegnia a duvrar per part per quest cas. Els hajan er inoltrà quests custs al chantun che guardia la situaziun ensemen cun la Confederaziun.

Nus sperain da survegnir ina contribuziun perquai ch’igl è in grev burdi.

Ina dumonda fatschenta dentant surtut Norbert Cavegn: Co vai enavant e datti 2021 puspè in open air?

Bigliets 2020 valan per l'Open Air Lumnezia 2021

I dat dentant ina buna novitad: Per l’auter onn è questa occurrenza vendida ora ed ins po duvrar ils bigliets dal 2020. Ina finamira è era da pudair preschentar 2021 il medem program sco quai ch’igl era previs questa stad.