Tge che la Pro Lumerins ha accumplì avant 10 onns per Lumbrein, ha Martin Cabalzar extendì sin l’entira Lumnezia. El ha rimnà cun agid da purs pensiunads da tut ils vischinadis en Lumnezia ils nums da cultira. Quels nums smanatschan da svanir pervia da l’arrundaziun e las midadas en l’agricultura. Ils «toponims», sco quels nums vegnan er numnads, èn integrads en il cudesch sin fotografias panoramicas da l’entira vallada. Tgi che vul dentant perscrutar ils nums da cultira cun ir a spass u ir a viagiar na sto betg runar il cudesch da passa 360 paginas. Cun «Panotour» pon ins far in gir sur las cultiras cun il telefonin.

Legenda: Il sgol digital sur la Lumnezia ora cun «Panotour» sin il telefonin. Panotour

Martin Cabalzar ha er prendì la chaschun da rimnar ditgas. Cunquai che quellas èn savens colliadas cun ils lieus ha l'autur mintgamai pudì integrar quellas. Plinavant è il cudesch ina nova istoriografia da la Lumnezia. Il sguard istoric cumenza cun ils emprims fastizs da carstgauns e va enfin il di dad oz, cun las perspectivas per il futur. L’ovra da Martin Cabalzar cumpara 10 onns suenter la fusiun, uschia che quest è er il mument da dar in sguard enavos.

Jau hai vulì dar in artg sur l’entira vallada, cunzunt uss, 10 onns suenter la fusiun.

Sche mintga vischinadi ha ses chapitel cun sia istorgia, ses nums da cultira e sias ditgas, lura tira Martin Cabalzar, cura ch'i va per temas cuminaivels, in artg sur l’entira vallada. El ha lavurà da moda e maniera scientifica. Ils texts èn, malgrà la metoda, scrits en ina lingua chapaivla per in e scadin.