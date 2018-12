La radunanza communala da Lumnezia ha approvà venderdi saira il preventiv 2019 che quinta cun in gudogn.Tar expensas da var 15 milliuns francs prevesa la vischnanca da Lumnezia in gudogn da 220-milli francs.

La vischnanca da Lumnezia ha decidì ch'il pe da taglia resta tar 105% da la taglia chantunala simpla. Ultra da quai ha la radunanza communala era approvà la cunvegnientscha per l’utilisaziun da l’energia restanta per las vischnancas da concessiun da la Corporaziun da las vischnancas da concessiun dalla KWZ AG (KOKWZ)

Approvaziun da credits

A la radunanza communala è era vegnì concedì in credit supplementar da 204'000.-- francs per il project da sanar la via Puzzatsch - Parvalsauns a Vrin. Plinavant han votantas e votants da Lumnezia concedì in credit da var dus milliuns francs per in nov bajetg da pumpiers a Vattiz en il vischinadi da Degen.

Preschents a la radunanza communala dals 14 da december 2018 a Vella eran 77 votantas e votants.

