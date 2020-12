In «Country Club» amez la Val Lumnezia. Quai è l’idea dad Anni e Reto Lampart e la famiglia possessura da la chasa Piz Mundaun a Morissen. La chasa è vegnida renovada e bajegiada ora dapi il 2015. RTR ha pudì far ina visita durant las ultimas preparativas avant l'avertura ils 12-12-2020.

La contribuziun annuala

La chasa n’è dentant betg in hotel, mabain in «Country Club». Per pudair star sur notg ston ins pia esser commember dal club, la contribuziun annuala è 5'000 francs. L'entira contribuziun pon ins silsuenter dentant retrair en furma da servetsch.

Sco in hotel, ma pli pitschen e pli privat

La chasa cumpiglia 5 suitas per 17 persunas, ulteriur da quai porscha la chasa tut quai ch’in hotel porscha era – wellness, cuschina, lounge, fitness, etc. Simplamain pli pitschen e pli privat. Il project è unic en la Val Lumnezia ed en la Surselva, be en l’Engiadina datti in project sumegliant .