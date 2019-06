Sco Pius Cavegn da l’Uffizi da construcziun bassa ha ditg al Radio Rumantsch saja la bova enta Medel rutta ora la notg sin mardi tranter mesanotg e las duas ed haja purtà ca. 100 cubics material. La via è stada serrada fin a las 07.00. Suenter han ils lavurers avert ella sin in vial per il traffic local ed a partir da las 09.00 è ella vegnida averta uffizialmain.

Pass da l'Alpsu stà serrà

Ina bova pli pitschna cun ca. 30 cubics material è vegnida giu la notg passada tranter Selva e Tschamut. Il Pass da l’Alpsu è perquai stà serrà tranter las 03.00 e las 06.00.

La plievgia ha era fatg ir plirs auals sur las vias ora. Entant è la situaziun però puspè sa calmada.

RR novitads 12:00