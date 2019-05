La Fundaziun guaud da muntogna s’engascha gia dapi plirs onns en Lumnezia a Gianastga per tegnair liber las pradas sitgas da muntada naziunala. Dapi dus onns vegn uss la prada sitga era cultivada cun ina muntanera viandanta da radund 150 chauras.

Lavurs preparativas

Per pudair uss sa gidar cun las chavreras ed ils chavrers fa la fundaziun cun 15 voluntaris lavur en la regiun. Uschia vegnan las saivs preparadas per levgiar la lavur. Era vegnan anc fatgas lavurs da debostgar en quest territori. La muntanera da chauras vegn sulet a pascular sin ina surfatscha da 4 ha e quai adina en il medem lieu per far squitsch sin las chaglias e las plantas, declera Nina Pfaff la vice-directura da la fundaziun. Ma l’entira cuntrada da Gianastga è bler pli gronda, en questa part vegnan era fatgas lavurs da debostgar.

Fundaziun guaud da muntogna

La Fundaziun guaud da muntogna fa questa lavur era perquai ch’il senn da la fundaziun è dasper tgirar il guaud, surtut da protecziun, era da mantegnair liber pradas sitgas per ch’ellas na creschian betg en. Uss vegnan els dapi dus onns sustegnì da la muntanera viandanta da chauras, che va da la vallada dal Rain grischuna, sur il pass dagl Alpsu, fin en il chantun Uri. A Gianastga vegn la muntanera spetgada la fin da matg.

