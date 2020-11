Dapi l’entschatta da fanadur è Martin Cavegn president communal da Tujetsch. El è era guardiaselvaschina, fiduziari, coach da persunas e scolast da passlung.

Pendenzas

Sco emprim haja el vulì survegnir ina survista da sia lavur en l’administraziun communala. E là ha quai da ina supraisa: Il mantun pendenzas! Sin quai hajan els analisà l’organisaziun.

Nus avain constatà che nus eran dotà cun memia paucas persunas.

Per quest motiv hajan els fatg in cler plan da pendenzas, in plan da lavur e vis ch'els dovran sustegn. Perquai vegn ina nova persuna engaschada l'entschatta da december. Ina gronda lavur entaifer las pendenzas è la planisaziun locala.

Plan da finanzas per 15 onns

Ina decisiun impurtanta è che Tujetsch ha elavurà en il preventiv in plan da finanzas per 15 onns. In tal plan ston era ils manaschis accessorics sco l’energia alpina e la residenza da seniors far.

Cleras instrucziuns e finamiras

Co po il nov president metter tut sias incumbensas sut in tetg?

Quai giaja mo cun avair buna glieud enturn ins.

Mes pensum è l’organisaziun, guardar che tut saja cler, cleras instrucziuns ed era cleras finamiras.

«S'endisar cun mai»

Martin Cavegn giuditgescha ses stil da manar suandantamain: El saja mintga di u mintga segund di denturn ed alura vegnia quai decidì. El decidia spert sin basa da concepts.

Quai mument ston tuts s’endisar cun mai ch’jau na spetga betg in’emna fin che la resposta vegn.

Sia devisa è: acceptar in l’auter sco quai ch’ins è. Ed il nov president punctuescha ch’el haja adina peda.