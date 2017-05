Martin Martini da Zignau, in artist pauc enconuschent

El ha creà plans detagliads (vedutas) da las citads da Lucerna e Friburg: l’artist Martin Martini ch’è naschì 1566 a Trun/Zignau e mort 1610 en l’Italia. La Cuort Ligia Grischa deditgescha ina exposiziun a l’artist.

Per sias gravuras d’arom ha el duvrà ina tecnica speziala da cumbinar maletg e text sin la medema pagina, sco Georges Capol declera. El ha scrit in artitgel sur da Martini ed è scolast ed intermediatur da cultura. I fetschia smirvegliar, con perfetg e detaglià che las vedutas sajan, di Capol. Quai saja il cumenzament da la cartografia e da la tecnica da mesirar en Svizra.

Maletgs da sontg Clau da Flüe e Johannes Guler

L’artist da Zignau ha era creà in maletg da la battaglia da Murten e maletgs religius e purtrets da prominents sco il sontg Clau da Flüe ubain l’istoricher e politicher grischun Johannes Guler. Mo tuttina è Martin Martini strusch enconuschent en Surselva. In motiv è ch'el ha lavurà surtut ordaifer la Surselva, per exempel a Cuira, Lucerna, Friburg, Altdorf ed en l’Italia.

Exposiziun en il Museum sursilvan Cuort Ligia Grischa

Davent dals 23.4 fin ils 31.10.2017 preschenta il Museum sursilvan Cuort Ligia Grischa a Trun ovras da l’artist indigen ch'è pauc enconuschent. In artist che ha revoluziunà tipografia, la tecnica da squitschar cun gravuras d'arom e la cartografia.