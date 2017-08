Masterplan Mundaun – lantschà la discussiun politica

Mez settember resp. la fin november han las vischnancas da Glion, Lumnezia e Sursaissa Mundaun da decider sur da la fundaziun e finanziaziun da la Infra Mundaun SA, l’interpresa che duai realisar las ideas dal concept Masterplan Mundaun.

Sco il maina project dal Masterplan Mundaun, Roland Zegg da l’interpresa Grischaconsult ha declerà, èn fin uss cunzunt vegnidas fatgas lavurs da planisaziun e coordinaziun. Sulet las lavurs da construcziun d’ina nova sutgera entras las pendicularas Sursaissa Mundaun èn visiblas. Quai saja dentant era planisà uschia, perquai che la gronda part dals projects possian pir vegnir realisads suenter la fundaziun da la Infra Mundaun SA.

Ennavaders e la purschida

La Infra Mundaun SA na duess numnadamain betg mo esser responsabla e finanziar la nova infrastructura da far naiv artifiziala da las pendicularas Sursaissa Mundaun. Ella fiss era responsabla per ils novs products da stad sco ina senda da viandar da piz tar piz ed ina purschida per bikes.

Davart la fundaziun e la finanziaziun da la Infra Mundaun SA ston las vischnancas involvidas Glion, Lumnezia e Sursaissa Mundaun decider il settember e november.

Discussiun politica è lantschada

Tenor il president communal da Glion Aurelio Casanova è la finamira da quella saira d’orientaziun stada, da betg mo infurmar sur dal stan dal project, mabain era da lantschar la discussiun en vista da la votaziun sur da la Infra Mundaun SA.

Il settember / november haja la populaziun da las 3 vischnancas da decider sur sch’ella saja d’accord cun las finamiras principalas generala dal Masterplan Mundaun:

engrondir il territori da skis en regiuns pli autas e segirar las pistas cun indriz da far naiv artifiziala

promover il turissem da stad cun elavurar e realisar differentas purschidas da stad

Davart ils detagls da quests singuls projects possia lura vegnir discussiunà pli tard. Uss saja impurtant da decider sch’il territori da skis Sursaissa Mundaun duai insumma ir quella via.

58 milliuns francs

Il project Masterplan Mundaun preveda investiziuns totalas da 58 milliuns francs en il territori da skis da Sursaissa Mundaun (infrastructura da transport 36 milliuns francs, infrastructura per far naiv artifiziala 18,5 milliuns francs, differentas purschidas da stad 3,5 milliuns francs).

La vischnanca Sursaissa Mundaun decida en radunanza communala ils 15 da settember sur da la Infra Mundaun SA. Las vischnancas Glion e Lumnezia ha ina votaziun a l’urna ils 26 da november 2017.

RR novitads 06:00