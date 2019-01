La dumengia èn trais raividers sin glatsch vegnids tschiffads d'ina lavina. Dus umens èn sa blessads, in dad els grevamain.

La dumengia da mezdi eran ils umens vid raiver en la Val Stgira. Curt avant las 12:30 è la gruppa vegnida tschiffada d'ina lavina. In um da 41 onns è sa blessà grevamain, in um da 48 onns ha blessuras levas. Il terz um ha pudì dar l'alarm. Commembers da la secziun da CAS Piz Terri han pudì salvar ils blessads e transportar els fin a la via dal pass dal Lucmagn. Cun l'ambulanza è l'um grev blessà vegnì transportà en l'ospital chantunal a Cuira e l'um lev blessà en l'ospital regiunal a Glion.

