Scolaras e scolars dal gimnasi da la claustra da Mustér èn sa fatschentads cun ils dialects en Surselva – quai per in project da rumantsch.

Formular reglas

Las duas giuvnas han era empruvà da formular reglas, co ins scriva il dialect da Medel. Ma quai na saja betg uschè simpel, surtut perquai ch’i dettia bleras excepziuns, di Janna Venzin. Ellas hajan dentant gì in bun agid cun l’anteriur scolast Linus Beeli, il tat da Sarina, il Luis Giger, ed il cudesch da Medel.

Sch’ellas scrivian novitads ina a l’autra u a collegas, scrivian ellas sco quai ch’i tunia. Mo per formular las reglas hajan ellas schon gì discussiuns, co far quai.

Atgnadads dal dialect medelin

Ina gronda part dals pleds sa mida pauc, mo i dat excepziuns sco per exempel:

uzouns : izuns (sursilvan)

usols : anseuls

Atgnadads dal dialect da Medel è surtut che vocals e consonants sa midan, exempels: