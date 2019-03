A l’entrada da l’hotel a Platta penda in cedel en la vitrina: Serrà perquai ch’il persunal manca. Mo il possessur Nicola Pagnamenta na ha betg vulì dir dapli. El emprova da laschar a tschains ubain schizunt da vender l’hotel.

Da Flavio a Nicola Pagnamenta

Da Nadal 2017 ha Nicola Pagnamenta avert l’hotel da la Posta a Platta. Sia finamira era stada da realisar in simpel hotel da 6 chombras e da porscher pernottaziuns e solver. Plinavant vuleva el porscher spezialitads tessinaisas e grischunas. Il possessur actual aveva cumprà quest object da Flavio Pagnamenta; lez aveva gì l’idea da far in center da terapia a Platta.

Serrà plirs onns

Gia avant 2016 è quest hotel stà serrà plirs onns. Alura vevan las soras Candreia vendì el al Tessinais Flavio Pagnamenta.

L’hotel da la Posta a Platta è vegnì bajegià 1875. 1896 ha Bistgaun Venzin da Pardé cumpra el. Plirs decennis è l'hotel restà en possess dals Venzins, fin che la famiglia Candreia ha acquistà el l'onn 1956.

RR actualitad 11:00