Consequenzas ha la digren era per las uniuns da la val. Tar la societad da musica Medel/Lucmagn mancan las commembras ed ils commembers activs.

In onn è la societad stada sin glatsch. Tut las stentas per chattar novas musicistas e musicists èn stadas adumbatten. L'october passà è la societad vegnida schliada.

L’uniun da dunnas ha bain avunda commembras, ses problem: nagin vul surprender il presidi da l’uniun. Suenter che l’uniun è stada in onn sin il glatsch, han las dunnas uss chatta ina nova furma per l’uniun. In team dad 8 dunnas organisescha las diversa occurrenzas.

Nus eran buca segiras, sche las dunnas vulan anc l’uniun ni sch’ellas vulan laschar ir en ella dal tut.

