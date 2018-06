Prescripziuns da segirtad ed encunter la canera

Actualmain sajettan ils chatschaders da la vischnanca da Medel en il liber, vul dir: sin il prà a Mireia cun la distanza da 100 meters. Per motivs da la segirtad na saja quai lubì pli da sajettar en il liber, di il president da la secziun da chatschaders Vallatscha Ursin Venzin. Perquai ston els surprender il stan da sajettar ad Urlatsch (sut Curaglia), il bajetg dals tiradurs. Pervia da las prescripziuns encunter la canera ston els construir là ina paraid da lain da 5 sin 5 meters.

Nov stan cun duas schibas electronicas

En l’avegnir sajettan ils chatschaders sin 150 meters. La consequenza è ch’els ston construir in nov stan da schibas cun tschiffaballas. Quel vegn fatgs a Mireia en vischinanza dal bajetg, nua ch’ils chatschaders han in local da s’entupar e da cuschinar. Quest bajetg vegn demontà e la cuschina dischlocada en il bajetg ad Urlatsch. Il nov stan cumpiglia duas schibas electronicas ed in sistem per tschiffar las ballas e dismetter il plum.

La Societad da tir ha difficultads

Ins haja era discutà sch’ins vuless collavurar cun autras uniuns, di Ursin Venzin. La finamira saja dentant da mantegnair lur uniun en Val Medel. Quai era en vista al fatg che in’autra uniun ha difficultads da pudair surviver: la Societad da tir Scopi Medel. Perquai pon ils chatschaders era surprender il bajetg ad Urlatsch.

La fin dal stan da sajettar sin 300 meters

Il nov stan da schibas cun tschiffaballas custa ca. 60’000 francs. Sche tut va sco previs pon ins cumenzar a bajegiar quest atun. 2019 sajettan tiradurs e chatschaders anc parallel. A partir da la fin da 2020 na datti pli in stan da sajettar sin 300 meters en Val Medel.

RR actualitad 11:00