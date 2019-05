Vinavant ha ils da Medel approvà il quint da la vischnanca dal 2018. Quel serra cun in plus da 530'000 francs, cun extradas totalas da 3,6 milliuns francs. Il quint d'investiziun serra cun in pitschen surpli da 8'000 francs, extradas totalas da var 110'000 francs.

L'uniun da cura e traffic ha l'onn passà dentant fatg ina sperdita da 41'500 francs. Quai tar expensas totalas da 111'000 francs. Er quel quint ha la radunanza communala approvà.

