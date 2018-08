Dapi prest dus onns datti ina chascharia provisorica a Fadretsch sut Curaglia. Uss datti plans da schliar quest provisori. Il project cun ina chascharia nova fa part da plirs projects per il svilup regiunal, e perquai sustegn la Confederaziun tut quests projects en Val Medel.

Medel: Plans per ina chascharia nova

Memia pauc plaz en il provisori

Els possian nizzegiar las experientschas d'enfin uss per la chascharia nova, di in dals iniziants, l’anteriur president communal da la vischnanca da Medel Peter Binz. Positiv saja ch’els possian vender products en la Bassa.

Cun il provisori da la chascharia actuala saja dentant limità il plaz, surtut perquai ch’ins haja mo dus tschalers per madirar ils products. Ed era la paraid dal provisori saja satiglia. Sch’ins veglia sa posiziunar en ils products da spezialitads dovri plirs da quests tschalers, di Binz.

Elavurar 200'000 liters latg

La chascharia nova duess producir il dubel, concret: ella duess elavurar 200’000 liters latg ad onn. Probabel pudess ins era bajegiar ella a Fadretsch. Uss stoppian els guardar cun ils purs che furneschan latg, tge ch’els pon furnir en l’avegnir. Quai sco era il lieu e la finanziaziun stoppian els concretisar proximamain. Fin uss furneschan purs da Medel, da Mustér, da Tujetsch e da Sursaissa il latg. En la chascharia nova vul ins producir surtut chaschiel chaura e chaschiel nursa ed era products frestgs.

Quatter projects

Il project per ina chascharia nova vegn purtà dals purs, da l’uniun La Caura e da la chascharia Muraun SA. Ils ulteriurs projects èn: Engrondir la setgentaria da charn da Beno Pally, construir in implant da biogas e crear in sistem da vendita e da marketing.

Legenda: Ils plans per engrondir la setgentaria da Beno Pally. MAD

En il rom da projects per il svilup regiunal sustegna la Confederaziun quests projects, en ina emprima etappa cun 20’000 francs. Ussa ston ils iniziants porscher ulteriuras infurmaziuns a l’Uffizi federal d’agricultura.

