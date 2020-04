L’uniun la Caura ha incumbensà il Plantahof da far ina retschertga en connex cun PRE, projects per il svilup regiunal. 49 manaschis respectiv 31% dals dumandads han prendì part.

Paucas respostas

Els hajan survegnì paucas respostas en connex cun il project dad ina chascharia nova. Perquai stoppian els anc sclerir pli en detagl, sch’ins vul ina tala chascharia en Val Medel ubain sisum la Surselva. Quai di il president da la Caura, Peter Binz. El coordinescha ils trais projects: chascharia nova, engrondir la mazlaria e setgentaria Beno Pally ed in’organisaziun da far reclama e vender ils products.

La chascharia nova elavurass latg chaura e forsa era latg nursa. Perquai na faschess ella betg concurrenza per ex. a la Sennaria Surselva. Els na veglian betg cumprar latg dad in manaschi che furnescha gia latg ad ina chascharia.

I na dastga betg esser la finamira d’in project da PRE ch’ins prenda davent insatge ad auters manaschis.

Contracts e pretschs gists

Mo las puras ed ils purs vulan ina perspectiva, vul dir: Contracts a lunga vista per la charn ed il latg, pretschs gists e ch’ils quints vegnian pajads ad uras.

Era per il project da far reclama e vender ils products stoppian els anc sclerir intginas dumondas, di Peter Binz.

Pli paucas resalvas datti envers il project d’engrondir la mazlaria e setgentaria da Beno Pally. Ils purs hajan grond interess da quel e sajan era pronts da furnir pli blers animals, di il president da la Caura.