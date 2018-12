Il suveran da Medel ha approvà il preventiv per 2019. Quel prevesa in surpli d’entradas da 411'700 francs – quai tar entradas da 3,8 milliuns francs. Il quint d'investiziuns quinta cun expensas da 50'000 francs per ina nova tschaghegna. Il preventiv da l'Ovra electrica Medel serrà era cun 7'752 francs surpli. Tar expensas da 1'554'746 francs è quai in preventiv equilibrà.

Sco quai che la suprastanza communitgescha ha la radunanza communala decidì da laschar il pe da taglia tar 70% da la taglia chantunala simpla e la taglia sin immobiglias tar 1,5‰.

La radunanza communala ha era approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala (midada da l'artitgel 22 da la lescha da bajegiar).

