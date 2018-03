Grev da recrutar persunal

En questa situaziun ponderescha la suprastanza actuala da reducir il dumber da commembers. Sche la vischnanca da Medel vul far quai sto ella reveder la constituziun communala da 2010. Els hajan vis ils onns passads ch’i saja grev da recrutar persunas per uffizis publics, di Peter Binz. E mintgatant hajan els era gì posts vacants en la suprastanza che sajan stà grev d’occupar. Questa situaziun haja dà l’impuls da far patratgs sch’i fiss pussaivel da reducir il dumber da suprastants.

In suppleant remplazza in suprastant

Tenor Thomas Kollegger, il manader da l’uffizi chantunal per vischnancas, èsi pussaivel ch’ina vischnanca po reducir la suprastanza da 5 a 3. Il Cussegl Grond ha decidì quai en la nova lescha da vischnancas che va en vigur l’entschatta da fanadur 2018.

In problem possia quai dentant dar sche 3 èn en suprastanza ed in dad els na dastgass betg votar pervia dad interess persunals. Tranter duas persunas stuess il president prender la decisiun da tagl, di Kollegger. Gist per questas situaziuns hajan els in suppleant, declera Binz. Ins enconuschia las fatschentas che sajan problematicas, per ex. sch’i sa tractia da vender ubain cumprar terren possia quai dar interess famigliars. Perquai stuess in suppleant remplazzar in suprastant en fatschentas, nua che quel stoppia s’abstegnair la vusch.

