Medel: Tgi ch'ha in auto sto avair in parcadi

La situaziun dals parcadis duai vegnir midada. Perquai vul la vischnanca da Medel stgaffir ina lescha nova. Quai ha il president communal Peter Binz ditg gievgia en connex cun la revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Medel.

Tgi che bajegia ina chasa nova ubain renovescha u engrondescha quella ed ha in auto sto era avair almain in parcadi. I dependa dentant da la grondezza dal bajetg, con blers parcadis ch’ins sto avair. Sch'il possessur n'ha betg spazi per in parcadi sto el cumprovar ch'el dovra in en in auter lieu (sin terren ester ubain public). Era per velos, mopeds e töfs ston ins avair in lieu da deponer suffizient.

Pajar ina taxa

Sch’in possessur dad ina chasa, in biro, ina fatschenta, locals da vendita, pensiuns, restaurants e hotels n'ha nagin parcadi, sto el pajar persuenter. La taxa da cumpensaziun fa 250 francs ad onn. Ins po dentant era pajar l’entira summa, e quai fa 5'000 francs.

I dependa da la grondezza

In bajetg abità: 1 parcadi per abitaziun fin 100m2

Bajetgs da biro e commerzi: 1 parcadi per 130m2

Locals da vendita: 1 parcadi per 30m2 surfatscha da la stizun

Pensiuns e hotels: 1 parcadi per 3 letgs da giasts

Restaurants: 1 parcadi per 5 plazs da seser (senza sala da mangiar)

Pli e pli blers autos

Il problem da parcar na pertutga per exempel Pauli Pally. El ha renovà dacurt ina chasa a Curaglia e di ch’el haja avunda parcadis. In pau auter pudess quai esser per persunas ch'abiteschan amez il vitg da Curaglia, sco il president da la cumissiun da bajegiar Alfons Venzin di. Là sajan blers objects vegls e pli baud na pretendeva la vischnanca ch’ins stoppia avair parcadis. Mo cun la motorisaziun saja la situaziun sa midada. E fin uss pudevan ins parcar gratuit.

Mo quai veglia e stoppia la vischnanca da Medel midar, di Peter Binz. I dettia pli e pli blers autos e memia paucs parcadis. Els stoppian reagir per evitar in caos. Sur da la lescha nova per parcar decida la finala la radunanza communala.

La revisiun parziala da la planisaziun locala cuntinuescha. Ils plans èn publitgads sin la pagina da la vischnanca.

