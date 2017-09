Medel vul stgafir nov spazi d'abitar

La vischnanca da Medel vul dar in emprim stausch per realisar novas abitaziuns a Curaglia. Perquai ha la suprastanza decidì in credit da 20'000 francs per laschar elavurar in preproject per ina surbajegiada amez il vitg.

En la vischnanca da Medel datti quai fitg paucas abitaziuns per prender a tschains e libras sajan praticamain naginas, ha ditg il president communal Peter Binz ad RTR. Quai percorschian ins cunzunt sch'i dettia novas plazzas da lavur en la val ed ils lavurers na chattian betg in abitadi. Quai ed il fatg ch'i dettia da las vischinas e vischins il giavisch da crear nov spazi d'abitar haja laschar vegnir activa la suprastanza communala.

Amez il vitg - in lieu ideal

La vischnanca ha discurrì cun il possessurs da l'anteriura posta, dal clavà davostiers e da l'anteriur hotel Posta per sclerir sch'i sajan pronts da laschar far in preproject per ina surbajegiada sin lur parcellas. Tenor Peter Binz saja il lieu adattà ord dus motivs. Per l'ina vegnian tscherts bajetgs betg pli duvrads e giajan en decadenza, per l'autra saja il lieu central, per persunas che sajan an mobilas na sappian dentant betg viver en lur atgna chasa pli. La fermada da posta e la staziun sajan gist dasperas.

Da l'emprim stausch

Il terren porschia plaz per var 6 fin 10 abitaziuns. La mesadad da questas duain esser adattadas per viver en la vegliadetgna. Ils preprojects che la vischnanca finanziescha e che vegnan fatgs da quatter differents architects duain esser sin maisa il schaner. Lura vegnia guardà cun ils possessurs co vinavant e tut tenor saja da tschertgar investiders.

La vischnanca sezza na vegn betg a sa participar sco investidra. Quai è tenor Peter Binz betg exnum il pensum da la vischnanca. Percunter saja la suprastanza da l'opiniun ch'i saja lur pensum da dar il stausch necessari per metter en moviment insatge en vischnanca.