«Medems dretgs. Punct. Amen.» In placat cun quest motto è tschentà en baselgia ad Andiast. El na fa betg mo attent a la chauma da dunnas en Svizra dals 14 da zercladur, el stat era sco simbol per la chauma ch'è planisada dumengia en baselgia.

Las dunnas catolicas vulan far chauma en baselgia

Nagut sa mida en baselgia

A l’entschatta dal servetsch divin vegn ina brev prelegida. En quella decleran las dunnas, pertge ch’ellas fan chauma. Alura taschan ellas, i na vegn betg chantà, fatg uraziun etc.

L’uniun catolica da dunnas dal Grischun veglia far quest’acziun, perquai che nagut saja sa midà en la baselgia, di la presidenta nova da l’uniun Irmgard Cavigelli. Las dunnas na dastgan betg far dapli en baselgia, ed i saja uras da puspè far attent a questa situaziun.

En la pratica manca l'egualitad

Era Flurina Cavegn è da questa opiniun. Ella è gidantra pastorala en la plaiv da Breil. Ella saja spanegiada, quantas plaivs che gughegian da far quest pass. I dettia dentant umans che sa dumondian, sch’i dovria vairamain quai. Las dunnas hajan gea ils medems dretgs. Quai possia constar sin il palpiri, di Flurina, ma en la pratica manchian quests dretgs.

Reacziuns diversas

Resuns sin questa acziun ha era la presidenta da l’uniun svizra da dunnas catolicas Simone Curau gì. A moda positiva hajan reagì era persunas che na sajan betg pli en la baselgia catolica. Quellas engrazian ch’ellas hajan anc la forza da far resistenza. Ma blers na fetschian betg pli stim da quai. E la finala dettia quai era las vuschs criticas.

Simone Curau è era stada preschenta a la radunanza generala da l'uniun catolica da dunnas dal Grischun ad Andiast.

