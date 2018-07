Anc n'esi betg pussaivel da far ina prognosa per l'entira stagiun da bulieus che po cuzzar fin il november.

Memia sitg per ils bulieus

Egmunt Heisch: «Sin 30 giadas el guaud, chattar be 5 bulieus».

Dapertut èsi sitg, quai ha era in'influenza sin la racolta da bulieus. Ina racolta che vess ussa plaunsieu d'entschaiver. Il controllader da bulieus Egmunt Heisch spetga dapi varga in mais sin plievgia, senza quella plievgia intensiva è la racolta da bulieus 2018 periclitada.

Biologia da bulieus

Quai ha da far cun la biologia dal bulieu, che dovra chaud ed umiditad per crescher e sa sviluppar. Sche l'umiditad manca ed il micel setga vi, lura na datti nagins bulieus. Il bulieu sez ch'ins vesa è sulettamain il fritg dal micel che sa chatta en la tiara e spetga sin l'umiditad. Tge che savess vairamain schabegiar sch'i giaja vinavant cun la setgira è, ch'il micel setga vi dal tuttafatg.

Consequenza

Sche quai schabegia lura dovra il bulieu betg mo umiditad, lura dovra el era dapli temp per sa revegnir. La consequenza è ch'el chatscha pir l'auter onn puspè fritg. Quai vuless lura dir che la racolta 2018 fiss magra. Fin uss ha Egmunt Heisch chattà be 5 bulieus, ed intgins da quels eran sin in buatsch. Sch'i va vinavant cun la setgira lura creschan ils bulieus quest onn vairamain mo sin la buatscha.

