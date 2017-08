Menzli Sport cumpra Casutt Velos

La cumpra da la Casutt Velos tras la fatschenta Menzli Sport è gia sut tetg. En vigur entra ella il favrer 2018.

Las stizuns restan fisicalmain separadas almain fin che las localitads da fatschenta da Menzli Sport midan en il nov bajetg «Center Marcau» ensemen cun la Posta e la Migros. Il termin da far questa midada n'è anc betg fixà.

La fatschenta da Casutt Velos è dapi l’onn 2000 en ils mauns da Sepp Hendry. El ha cun ses mecanist da velos Ignaz Arpagaus in tschep da clientella surtut enturn il Club da velos Surselva. Or da quel vegn il star Nino Schurter ma era atlets sco Ursin Spescha, Andrin Beeli e Vital Albin per numnar be inqual.

Tschep da clients duai vinavant vegnir tgirà

Il possessur nov da la fatschenta Menzli Sport, Gian Marco Menzli vesa surtut potenzial tar questa clientella da sportists. Sco el ha detg ad RTR saja la cumbinaziun dal cumpetent vendider Sepp Hendry e ses mecanist Ignaz Arpagaus, renconuschida tar ils bikers, sco la groma sin la petta. Uschia èsi era cler che omadus vegnan a lavurar en la fatschenta nova.

Sur dal pretsch da cumpra na datti nagins detagls. Vendider e cumprader parevan dentant dad esser cuntents.

RR Total local 11:45