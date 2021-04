Michaela Schmid è coach per far urden. Ella mussa in per tips e trics co far e mantegnair urden e declera daco ch’i dovra insumma ella.

Coach per far urden – daco?

Far urden sappia mintgin, far endretg urden e mantegnair urden na saja dentant betg uschè simpel, di la dunna da 32 onns. Sia lavur sco coach san ins descriva uschia:

In coaching munta, abilitar ina persuna ch’ella sa suenter far sezza è. Jau sustegn cun mias tecnicas e mes agids per pudair decider las persunas ed abilitesch ellas ch’ellas vegnan lura da mantegnair urden.

Michaela Schmid ch’è oriundamain da Tavau ed abitescha a Laax, ha gist serrà giu la scolaziun sco coach per far urden. Sias raschuns daco ch’ins dovra in coach èn las suandantas:

Cun mai emprendan las persunas da laschar dar e drizzar en cun sistem. E là èsi sco cun in trenader da fitness. In trenament cul trenader è bler pli effizients che sch’ins fa ils exercizis a chasa ed anc en la fallida posiziun.

Legenda: Michaela Schmid è coach da far urden. RTR, Flavio Deflorin

Clientella diversa

La clientella da Michaela Schmid è fitg diversa. Davent da la dunna en speranza, sur in um che va bler a viagiar sin tut il mund enfin il pèrin vegl che mida chasa. Vitiers gida ella da far urden en l'entira chasa, ni era mo en singulas stgaffas.

Legenda: Bler resti è sa rimnà cun svidar la stgaffa. RTR, Flavio Deflorin

La dumonda suenter ses agid saja dentant anc betg uschè gronda, di la coach per far urden. Blers na sappian betg ch’i dat quest servetsch e tge ch’ella sa porscher. Perquai stoppia ella anc far in zichel lavur da scleriment e reclama.

Legenda: Il resti vegn sortà en differentas categorias. RTR, Flavio Deflorin

Via persunala

Michaela Schmid sezza è vegnida tar il far urden suenter ch’ella ha giu ina fasa da spussada cun depressiuns. Durant quai temp ha ella mirà la seria da la Marie Kondo sin Netflix, ina Giapunaisa ch’è fitg enconuschenta per sias tecnicas da far urden. Lura ha ella sezza entschet a far urden e rumir ora il da chasa tge che ha liberà ella el chau. E quai less Michaela Schmid era dar vinavant ad autras persunas. Pertge sch’ins ha urden e posseda mo quai ch’ins dovra, sajan ins pli libers, di ella.

Legenda: Ronja Muoth vid far urden. RTR, Flavio Deflorin

Tips e trics da la coach per far urden

Schon studegiar avant che cumprar sch’ins dovra quella chaussa insumma.

Cumprar resti che va era a prà cun autras chaussas ord la stgaffa da resti.

Sa dumandar tar tut las chaussas: Fa quai mai cuntent u ha la chaussa in niz?

Sch’ins ha diesch t-shirts che han forsa anc la medema colur, sa dumandar sch’ins dovra uschè blers dad ina sort e per exempel tscherner ils trais favurits e be salvar quels.

Tar resti ch’ins n’è betg segirs sch’ins trai anc en quai toc u betg, sa dumandar: Cura trai jau en quai toc la proxima giada? Sch’ins na sa betg respunder quella dumonda, dar davent il toc.

Far ina “maybe” box, nua ch’ins metta en resti ch’ins na vul betg dar davent ma è n’era betg segirs sch’ins trai anc en i. Sch’ins na ha suenter in mais betg tratg en il toc, dar davent en la brocki u la rimnada da resti.

Sch’ins penda si il resti en la stgaffa, lura pender si ils spatlains sin la fallida vart e cura ch’ins ha tratg en il toc, pender si sin l’endretga vart. Lura han ins la survista, tge tocs ch’ins ha schon tratg en.

Drizzar en la stgaffa uschia ch’ins vesa tut il resti ch’ins posseda sin in’egliada. Betg zuppar resti in davos l’auter.

Entschaiver a far urden cun l'apoteca, il bogn ni la stgaffa da resti - quai è pli simpel che la stiva u il biro.

La finala saja in coaching dentant insatge fitg indivdual, ma sch'ins haja ina giada chattà in sistem per sa sez, sappian ins duvrar quel per tut las chombras e stgaffas, di Michaela Schmid.