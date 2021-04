Duvrà vegn l'EM en l'aua da baiver, per ils animals, per l’aua da far bogn da las andas ed aucas, ma era per meglierar la grascha ed il terren da l'iert.

Dar enavos insatge a la terra

Per Flurina Tschuor, che maina il manaschi ensemen cun ses um Daniel, èsi cler ch’ins na sa betg mo prender. Perquai desista ella da prestaziuns maximalas e sustegna il terren ed ils animals cun ils microorganissems effectivs EM. Ella è persvasa che quels gidan a restar san.

Igl è in crescher fin, normal. Betg quai chatschar siadora e suenter dat tut ensemen

In med da striegn n'è l'EM alura tuttina betg. Magari dovri era cun quel il veterinari en uigl. Flurina Tschuor vul extender il diever dals microorganissems effectivs era sin ils avieuls e sin ils commembers da la famiglia.