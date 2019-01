Normalmain vegnan ils Trais – u a Breil – ils Nov Sontgs Retgs tar la glieud a chasa a chantar. Quest onn han ils responsabels da l'usit dentant vulì empruvar or insatge auter. Ils retgs, che vegnan accumpagnads da schuldads, èn la sonda saira ids per ils quartiers dal vitg.

Quai per porscher ina pitschna sentupada da Bumaun – sco era per star ajour ed adattar la tradiziun als basegns dad ozendi. Dentant er per ils giuvens chantadurs èsi uschia in pau pli simpel: Els n'han per exempel betg pli da spluntar vi da portas serradas ed els han be anc da chantar ina saira e betg duas.

Dentant – definitiv n’è anc nagut. Sco ch'i vegn ad esser ils proxims onns stat anc scrit en las stailas.

TR Telesguard 17:40