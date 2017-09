Midadas tar il festival cultural «Fern und näher» a Vuorz

Per la segunda ediziun dal festival en la ruina dal chasti Munt S. Gieri ha il comité d’organisaziun fatg grondas midadas vi dal program.

La finamira dal festival cultural «Fern und näher» è da preschentar auturas ed auturs sco era chantaduras e chantadurs da la Surselva e d’autras parts da la Svizra. Quai duai succeder mo sur l’ureglia, entras prelecziuns e chanzuns.

La premiera da l’onn passà ha gì in success mediocher. Tenor Guido Dietrich dal comité d’organisaziun hajan circa 50 persunas visità il festival. Perquai han ils responsabels midà in per chaussas per la segunda ediziun.

In facit datti suenter trais onns

Cunzunt ils termins dal program èn vegnids spustads cumplettamain. Enstagl da sonda saira e dumengia en damaun, ha il festival lieu quest onn mintgamai venderdi e sonda saira. Quella midada na saja dentant betg mo il resultat da las primas experientschas. Els hajan dà a sasez trais onns temp per chattar la dretga structura per il festival. Perquai possia era puspè il proxim dar grondas midadas dal concept. Pir suenter trais onns veglian els seser ensemen e decider, sch’il festival cultural «Fern und näher» vegn ad exister vinavant e sche gea, en tge furma.

