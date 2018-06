Il chantun cun la «Petersburger Hängung», in bel plaz per il pled da Anne-Louise Joël.

Co èn ils vitgs sa midads - avant 50 onns eri vitgs da purs, ed oz? Las vias èn asfaltadas, las chasas èn renovadas e surtut èsi vegnì bajegià vidlonder e quai dapertut. Ils culms èn restads ils medems, mo ils guauds èn sa midads. Là nua ch’i vegniva fatg fain avant 50 onns datti oz per part guauds da feglia e da pigns.

Concept spezial

Ils maletgs ord la fundaziun Capauliana mussan in temp davent dal 1865 fin il 1974. Els èn exponids en la furma «Peterburger Hängung». Quella furma d’exponer para d’esser attractiva per ils visitaders, in maletg sper l’auter duai far impressiun.

En la segunda part va l’exposiziun vinavant èn las differentas stanzas da la Chasa d’Angel a Lumbrein. Ils maletgs vegls vegnan cumparegliads cun la situaziun dad oz. Dus exempels:

Il pur fa oz ballas da silo - sper il pur che segava ier cun fautsch e raschla a maun.

Ils scolars che van oz a scola cun la posta - da l’autra vart ils scolars che gievan ier da vitg a vitg a pe a scola.

Per l’emprima gida durant l'enviern

L’exposiziun «Midadas / Wandel» cuzza fin il mars 2019. Sco il num di vegn l'exposiziun era tractada. Sin l'enviern datti novs maletgs, pia ina midada. Per l’emprima giada è la Chasa d’Angel er averta durant l'enviern. Quai sin giavisch da bleras persunas che fan vacanzas en Lumnezia.

RR Total Local 11:00