Mirandolina da Goldoni sin tribuna da Sagogn

La cumedia baroca giugada en costums, fa tschaffen a giugadurs ed aspectaturs. Il toc Mirandolina vala sco cumedia classica, ina da las capo ovras da Carlo Goldoni scritta l'onn 1873.

14.10.2017 20:15 uras premiera

15.10.2017 14:00 uras

18.10.2017 20:15 uras

20.10.2017 20:15 uras

21.10.2017 20:15 uras derniera cun ustaria

Il reschissur Manfred Veraguth ha in bun maun per reparter las rollas. Uschia èsi reussì ad el da metter ensemen in ensemble che gioga maun en maun e che giauda da giugar uschia ch'i dat fieu agl aspectatur. Ils costums barocs èn in sustegniment per ils giugaders, ed in daletg per ils egls dals aspectaturs.

In classicher

Il toc Mirandolina vala sco cumedia classica, ina da las capo ovras da Carlo Goldoni scritta l'onn 1873. L’ovra raquinta en moda divertenta la sort da Mirandolina l’ustiera d’ina localitad a Firenza.Tut ils umans fan ad ella bels egls ed ella lai zappignar els.

