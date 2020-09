Tge schabegia cun in toc charn en questa autezza? Quai vulan ils producents da pulpa en il Grischun eruir.

Sco producent da charn setga èn ins adina vidlonder da guardar, co optimar il product e far il meglier ordlonder, di Anselm Sialm da Segnas/Mustér che fa part da l’acziun Mission High Dry (cun Fredy Gurtner, Ludwig Hatecke e Jörg Brügger). Il carnet da duairs da l’uniun dals producents da pulpa pretenda che quella vegnia setgentada en il Grischun e sin almain 800 meters sur mar.

Legenda: Il team da la «Mission high dry» Mission High Dry

Vid in toc charn stat ins plirs mais fin ch’el è sitgs, ed alura guardan ins adina: tge pon ins midar, tge duess ins midar, ma tge na dastg’ ins betg midar.

La pulpa è partida la dumengia a las 10.27 davent da Parpan cun in ballun siadora en la stratosfera. Là èn las temperaturas tar minus 80 grads. Alura è schloppà il ballun - sco previs - e tut è crudà cun in paracrudada sin terra ed è sa platgà sin il Pass dal Lembra. Per chattar la pulpa avevan ins montà in sensur. Il facit dals quatter producents da charn suenter l'experiment: il gust da da la charn è auter ma circa tuttina bun.