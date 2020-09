Tge schabegia cun in toc charn en questa autezza? Quai vulan ils producents da pulpa en il Grischun eruir.

Sco producent da charn setga èn ins adina vidlonder da guardar co optimar il product e far il meglier ordlonder, di Anselm Sialm da Segnas/Mustér che fa part da l’acziun Mission High Dry (cun Fredy Gurtner, Ludwig Hatecke e Jörg Brügger). Il carnet da duers da l’uniun dals producents da pulpa pretenda che quella vegnia setgentada en il Grischun e sin almain 800 meters sur mar.

Vid in toc charn stat ins plirs mais fin ch’el è sitgs, ed alura guardan ins adina: tge pon ins midar, tge duess ins midar, ma tge na dastg’ ins betg midar.

Legenda: Anselm Sialm RTR, Hubert Giger

La pulpa vegn tramessa en in ballun siadora en la stratosfera. Là saja quai temperaturas da minus 80 grads. Alura schloppa il ballun e croda cun in paracrudada puspè sin terra. Ins po alura chattar la pulpa sdregliada, perquai ch’ella è equipada cun in sensur.

Tar nus è quai era interessant da savair: Tge fa quai cun la pulpa, vegn ella meglierà, mendra u pli miaivla?

L’acziun vegn lantschada dumengia, ils 13 da settember, da las 11.30. Ins po guardar ella sin missionhighdry.com.