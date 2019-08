cuntegn

Missiun B - In iert per ir a guardar

L'iert dad Esther Schnider a Sursaissa è in iert tut spezial. Betg perquai ch'i crescha insatge spezial, mabain perquai ch'ins po ir en l'iert a guardar el: El è in curtin d'exposiziun, per tudestg in «Schaugarten».