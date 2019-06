La nova purschida dal center da sport e cultura a Mustér n’è betg per trenar ils musculs mabain il tscharvè. Uschia èsi da lignar, cumbinar e la finala chattar la clav che maina ora en il liber. L’escape-room concepì communabel cun la scola chantunala è en ina chasetta da strias sco en la paraula dal Gionin e la Grettina.

Emprima purschida en Surselva

Adattà è la purschida per gruppas da fin a sis persunas. Per uffants sut 12 onns èsi dentant memia grev, di il manader dal center da sport e cultura Gion Hosang. I saja era per persunas creschidas che hajan gust da sa laschar en sin ina aventura nunenconuschenta.

Manaschi sto dentant era render

Per la stad ha il center da sport e cultura engaschà studentas e students per survegliar il gieu. Questas persunas vesas l'entir scenari sin plirs moniturs e pon uschia intervegnir en in cas da privel u era dar cussegls cura ch’ins na po betg pli vinavant, di Gion Hosang.

