La vischnanca da Mustér ha ina gronda surfatscha ed ils vitgs pitschens èn decentrals. Per pussibilitar a tuts da vegnir en il center, per exempel a la staziun, ma surtut era per colliar il center turistic sisum la vischnanca cun il vitg, duain vegnir introducids vehichels pitschens d’electro.

En l'avegnir duai il motor da benzin u diesel vegnir remplazzà cun autras furmas, per exempel cun la mobilitad da motors d’electro. Per il traffic public datti gia oz pliras opziuns, dentant vegn era il sistem dal traffic public, cun uraris fix e staziuns fixas, mess en dumonda. Tals models datti gia en pliras citads grondas. Uschia pon per exempel trottinets electrics vegnir affittads per in temp limità ed uschia pon ins sa mover individualmain dad A a B. In sumegliant project lantschan uss er las pendicularas da Mustér, ensemen cun la vischnanca ed ulteriurs partenaris.

Vehichels d’electro per mintgin

L’idea è simpla: Ils vehichels d’electro duajan star a disposiziun sin parcadis definids. Alura pon ins reservar quels via ina applicaziun sin il telefonin e nizzegiar la purschida per vegnir a curta distanza al lieu giavischà. Tut duai esser nuncumplitgà, declera il president communal da Mustér René Epp. Tant da reservar ils vehichels, ma era da dar enavos els. La mobilitad individuala duai uschia vegnir promovida.

Il mument hajan ins tras contacts cun in producent da tals vehichels en Gronda Britannia, che viva parzial en Surselva, pudì importar in vehichel da prototip. Cun quel vegnian ins uss ils proxims mais a mirar sche quel po sa mover era sin vias pli taissas, u per exempel era sin naiv. Quai sajan premissas ch’ins stoppia resguardar en las muntognas, declera René Epp.

Promover «traffic public individual»

Sche tut saja alura sco giavischà vegnia la vischnanca ensemen cun las pendicularas ad elavurar in concept e introducir quel. Ils custs actuals n’ha la vischnanca betg da surpigliar. La vischnanca saja il mument stada en la rolla d’intermediar ils contacts, tranter pendicularas e producents. Ils custs d’import e dal prototip vegnian surpigliads quasi daltut da las pendicularas da Mustér, declera René Epp. Quai saja ideal, cunquai che la vischnanca sco era las pendicularas hajan qua la medema finamira. Numnadamain da pussibilitar a tuts, tant giasts sco indigens, da vegnir da moda nuncumplitgada ed individuala dad A a B ed uschia reducir il traffic motorisà.

