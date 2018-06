Il chor viril Lumnezia, la musica da Vignogn per accumpagnar, las uniuns dil vitg sco gidantras per la festa e l’entira prominenza politica da la PCD – tut era preschent a Morissen per far festa per e cun Marcus Caduff.

Suenter 50 onns ha la Lumnezia puspè in cusseglier guvernativ, in di istoric per la val Lumnezia. Marcus Caduff é il 12 avel cusseglier guvernativ sursilvan ed el è il terz Lumnezian ni il quart ord il cumin da la Lumnezia.

Johann Schmid da Val 1894 – 1902

Gion Bistgaun Capaul Lumbrein 1935 – 1941

Giachen Giusep Casaulta Lumbrein 1969 – 1978

Marcus Caduff Morissen 2019 –

RTR actualitad 07:10