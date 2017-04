Morissen ha puspè ina ustaria

L’ustaria Mundaun a Morissen (vischnanca da Lumnezia) è vegnida serrada l'onn 2011. Uss han dus umens lantschà in project per avrir puspè ina ustaria. I sa tracta d'in local cun tempra speziala. Sonda è stada l’avertura.

Semnar graun

Il mulin vegl è en il plaunterren. En quel vegnì mulà graun, ed il paun vegn alura era vendì en l’ustaria che sa numna : Stiva dal muliner. Sco il president da la Mulin SA Marcus Caduff ha ditg ad RTR, hajan els era semnà graun per pudair racoltar quel l’atun.

Inscenar il mulin

L’idea saja d’inscenar il mulin e preschentar quel e ses products a scolas, gruppas ubain sa chapescha era als giasts sco ina purschida turistica. Per Marcus Caduff ha quest bajetg in scharm unic cun la cumbinaziun da mulin ed ustaria.

Cumbinar vegl e nov

L’architect da quest project è Patrick Rothmund da Trun. El declera ch’els hajan isolà mo il tetg endadens per mantegnair la substanza da l’ustaria (ordadora è la fatschada vegnida isolada). Per part hajan els colurà il lain alv per rinforzar l’existent.

En egl dat la cumbinaziun da vegl e nov, ils quaders en lain stgain, las maisas en ulm ed il palantschieu en ruver. Ina part dal palantschieu furma ina fanestra, nua ch’ins po guardar giuaden en il mulin. Quai saja stà ina part impurtanta dal concept. Il giast vegnia en l’ustaria e duai vesair puspè il mulin, uschia sa serra in rudè, di l’architect.

Voluntaris han prestà 230 uras

L’ustaria ha plaz per ca. 90 persunas inclusiv ils plazs sin terrassa. Anita Michelucci maina ella. Il zercladur 2016 han ins dà l’emprima badigliada. Ina part da la lavur han voluntaris prestà, en tut ca. 230 uras. Il project ha custà ca. 950’000 francs. Ils iniziants èn stà Marcus ed Ueli Caduff.

